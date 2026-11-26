Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesince düzenlenen 22. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programla başladı.

"Bilgiden Yetkinliğe: Hemşirelik Eğitiminde Derinleşme ve Dönüşüm" temasıyla yüz yüze düzenlenen kongre, 2627 Kasım 2026 tarihlerinde hemşirelik öğrencilerini ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

Programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü (BAP) Prof. Dr. Erol Akpınar ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

REKLAM

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Atatürk Üniversitesinin köklü geçmişi ve güçlü akademik birikimiyle ülkenin yükseköğretimine önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu mirasın Hemşirelik Fakültesinin eğitim ve araştırma çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade etti.

Kongre temasının hemşirelik eğitiminin mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, bilginin mesleki yetkinliğe dönüşmesinin eleştirel düşünme, bilimsel yaklaşım, etik duyarlılık ve insanı merkeze alan bir anlayışla mümkün olduğunu kaydetti.

REKLAM

İlk mezunlarını 1986 yılında veren Hemşirelik Fakültesinin eğitim yolculuğunu iki program ve yaklaşık 1.300 öğrenciyle sürdürdüğünü aktaran Rektör Hacımüftüoğlu, fakültenin geçmişinden aldığı güçle geleceğin hemşirelerini yetiştirmeye devam etmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Öğrencilerin mesleğin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, kongrenin bilgi ve deneyim paylaşımına, yeni fikirlerin geliştirilmesine ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Rektör Hacımüftüoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara verimli bir kongre diledi.

REKLAM

Kongrenin açılış programı; Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı tarafından icra edilen eserlerle sona erdi.