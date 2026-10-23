Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Yerli ve milli yapay zeka platformumuz ATAZEKA'yı kurduk"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kurumsal verilerin güvenliğini esas alan yerli ve milli yapay zekâ platformu ATAZEKA'yı kurduklarını açıkladı.

Atatürk Üniversitesinin 20262027 akademik yılı açılış töreni, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda

gerçekleştirildi. Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan törende, NebraskaLincoln Üniversitesi rektörünün kutlama mesajı da okundu. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana ilmin ve üretimin merkezi olduğunu belirterek, "Bilgiyi akılla yoğuran, çalışma disipliniyle sürdüren, hayatına rehber edinen siz gençlerimize güveniyoruz. Dün atılan adımlar, bugün Doğu Anadolu'nun rasathanelerinde, gözlemevlerinde, laboratuvarlarında, dijital ekosistemlerimizde ve teknoloji merkezlerimizde büyüyor. Unutmayınız ki zaman çalışma, üretme ve geleceği inşa etme zamanıdır. Ülkemizin 20262030 Yapay Zeka Eylem Planı'na uygun kurumsal verilerin güvenliğini esas alan yerli ve milli yapay zeka platformumuz Atatürk Üniversitemize ait ATAZEKA'yı kurduk. Atatürk Üniversitesi'nin dışındaki hiçbir kimse, hangi hocamızın hangi çalışmayı yaptığını öğrenemeyecek. Bu sistem, arama motorları tamamen Atatürk Üniversitesi'ne ait. Bin 500 metrekarelik alanda 10 bin sunucu kapasitesiyle yükselen veri merkezimiz, yalnızca üniversitemize değil, tüm Türkiye'ye hizmet verebilecek bir hesaplama altyapısıdır" diye konuştu.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Atatürk Üniversitemizin 20262027 akademik yılı açılış vesilesiyle siz kıymetli misafirlerimizle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Yeni akademik yılın üniversitemize, ilim camiamıza, kıymetli hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, öğrencilere yalnızca bilgi aktarmanın yeterli olmadığını belirterek, "20262027 öğretim yılının Atatürk Üniversitemize ve bütün gençlerimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Böyle öğrenciye sadece bilgi vermek çok elzem bir olay olarak bize anlatılmıştı. Fakat son dönemlerde bir şeyi kavradık ki, öğrenciye artık bilgi vermek fazla önemli değil. Öğrenciye bir perspektif kazandırmak, soru sormasını teşvik etmek ve yeni dünyayı, bu kaotik dünyayı anlamasını sağlamak önemli" şeklinde konuştu.

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Erzurum Valisi Aydın Baruş da Atatürk Üniversitesinin bölgeye ve ülkeye katkılarına dikkati çekerek, "Araştırmalarıyla ve uluslararası düzeydeki eğitim faaliyetleriyle bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sunan Atatürk Üniversitemizin 20262027 akademik yılının birlikte açılmasının heyecanını hepinizle birlikte paylaşıyoruz" dedi.

"Merakınızı ve öğrenme isteğinizi canlı tutun"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, üniversite yıllarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizin akademik hafızasında önemli bir yer tutan ve güçlü bir bilimsel üretim merkezi olan, köklü bir kurum olan Atatürk Üniversitesi'nde yeni bir akademik ders yılının açılışında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum sizlerle bir araya gelmekten. Kendinizi iyi yetiştirmenizi, üniversite yıllarını iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Birinci tavsiyem sizlere merakınızı ve öğrenme isteğinizi canlı tutun. Derslerinizde öğrendiklerinizle yetinmeyin. Kitap okuyun, araştırma yapın, farklı disiplinleri tanımaya çalışın ve yeni bilgiler edinmeye çalışın. Bilgi ve teknolojideki gelişmeleri takip edin. Kıymetli kardeşlerim gerçekten çok okuyun. Sadece ders kitaplarını ve mesleğinizle doğrudan ilgili olanları değil, aynı zamanda tarih okuyun, felsefe okuyun, edebiyat eserlerini okuyun. Çünkü büyük meseleleri anlayabilmek, büyük meseleleri düşünebilmek, büyük meseleler hakkında fikir üretebilmek için farklı disiplinlerden beslenmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Açılış konuşmalarının ardından Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bar ekibi gösteri yaptı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, katılımlarından dolayı Özkaya'ya plaket takdim etti. Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, rektörler, rektör yardımcıları, Anayasa Mahkemesi üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.