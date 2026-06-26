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        Atatürk Üniversitesi sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte başarılarını artırdı

        Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 17 başlık altında belirlenen" Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) 2026 Yılı THE Sustainability Impact Ratings Raporu"na göre 3 alanda dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girdi, 9 alanda Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Atatürk Üniversitesi sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte başarılarını artırdı

        Atatürk Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 17 başlık altında belirlenen" Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) 2026 Yılı THE Sustainability Impact Ratings Raporu"na göre 3 alanda dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girdi, 9 alanda Türkiye birincisi oldu.

        Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite uluslararası başarıda tarihi sıçrama yaşadı.

        BM tarafından 17 başlık altında belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) 2026 Yılı THE Sustainability Impact Ratings Raporu"na göre 3 alanda dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına giren üniversite, 9 alanda ise Türkiye birincisi oldu.

        Ayrıca 12 alanda dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla ve ortaya koyduğu performansla ulusal ve uluslararası ölçekte tarihi bir başarıya imza attı.

        2024–2026 yıllarını kapsayan değerlendirmelere göre üniversite, küresel ölçekte rekabet gücünü açıkça ortaya koydu.

        Elde edilen başarıyla üniversite, sadece akademik performansıyla değil, toplumsal katkı, çevresel sorumluluk ve küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesiyle de öne çıkan bir üniversite oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştürme hedefi doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

        Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerine entegre edildiğini bildiren Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu yaklaşım uluslararası sıralamalarda elde edilen başarıyla somutlaştı. Üniversite, yalnızca akademik çıktı üretmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm üreten, çevresel duyarlılığı yüksek ve insan odaklı bir yükseköğretim modeli benimsedi. Elde edilen dereceler bu vizyonun bir sonucu."

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