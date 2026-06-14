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        Aziziye ilçesinin leylekleri yuvalarını bu yıl tandırevi bacasından cami kubbesine taşıdı

        TALHA KOCA - Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı Mahallesi'nin yıllardır ağırladığı leylekler, uzun süre tandır bacasında kurdukları yuvalarını bu yıl cami kubbesine taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Aziziye ilçesinin leylekleri yuvalarını bu yıl tandırevi bacasından cami kubbesine taşıdı

        TALHA KOCA - Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı Mahallesi'nin yıllardır ağırladığı leylekler, uzun süre tandır bacasında kurdukları yuvalarını bu yıl cami kubbesine taşıdı.

        Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Tınazlı Mahallesi, yıllardır ilkbaharla birlikte gelen leyleklere ev sahipliği yapıyor.

        Uzun yıllar mahalledeki çok nadir kullanılan bir tandırevinin bacasında yuvalanan leylekler, geçen yıl mahalle camisinin kubbesine yaptıkları ancak kullanmadıkları yuvaya bu yıl yerleşti.

        Mahalle sakinlerinin yakından takip ettiği leylekler, cami kubbesindeki yeni yuvalarında yavruladı. Her yıl gelişleri heyecanla beklenen göçmen kuşlar, çıkardıkları sesler ve yuvalarıyla mahalle yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

        - Mahalle sakinleri geliş ve gidiş tarihlerini yakından takip ediyor

        Yöre halkının zarar vermediği ve baharın habercisi olarak kabul edilen leylekler, yıllar içinde Tınazlı Mahallesi'nin simgelerinden biri haline geldi. Mahalle sakinleri, göç mevsimlerinde leyleklerin geliş ve gidiş tarihlerini yakından takip ediyor.

        Cami imamı Selman Ebren, AA muhabirine, leyleklerin mahalle sakinlerince sürekli takip edildiğini söyledi.

        Leyleklerin çıkardığı sesin huzur verdiğini belirten Ebren, "Leylekler geçen sene camimizin çatısına yuva yapmıştı, bu sene yavruladılar. Bu sene leylekler ailesini burada kurdu, bizler de yuvalarını dağıtmak istemedik. Leyleklerin yuvası bozulmaz, büyüklerimiz de 'yuvayı bozanın yuvası bozulur' der. Leylekler mahallemiz için simge haline geldi." dedi.

        - "50 yıldan fazla süredir buraya geliyorlar"

        Mahalle sakinlerinden 55 yaşındaki Elim Şengel de mahallenin farklı noktalarında da eskiden leylek yuvaları olduğundan bahsetti.

        Şengel, mahalle çevresinin sulak arazi olduğu için göçmen kuşların uğrak noktası olduğunu anlatarak "Leylekler, martta gelip sonbahar da gidiyor. Yuvaları eskiden buradaydı (tandırevi) sonra cami çatısına yuva yaptılar ve yavrulamaya başladı. Doğduğumdan beri leylekler burada görünüyor, hiç terk etmediler. Leylekler 50 yıldan fazla süredir buraya geliyor, güzel hayvanlar, baharı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Mahallelilerden 61 yaşındaki Musa Kutlu ise çocuk yaştan beri leyleklerin mahallelerine geldiğini söyleyerek, "Yuvaları eskiden tandırevinin bacasındaydı, bu yıl camiye taşındı. Bahar gelince leylekleri bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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