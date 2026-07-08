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        Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çalışmalarına devam etti.

        Futbolcular, sabah yaklaşık 80 dakika süren antrenmanda ısınma, mobilizasyon ve core yaparken, akşam ki idmanda ise koordinasyon koşusu ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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