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        Doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği sarp kayalıklardaki kaleye ulaşım artık daha kolay

        TALHA KOCA - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklar üzerinde bulunan tarihi Engüzekkapı Kalesi, yapılan yol ve çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilerin daha kolay ulaşabileceği bir turizm noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği sarp kayalıklardaki kaleye ulaşım artık daha kolay

        TALHA KOCA - Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklar üzerinde bulunan tarihi Engüzekkapı Kalesi, yapılan yol ve çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilerin daha kolay ulaşabileceği bir turizm noktası haline geldi.

        Tortum-Uzundere kara yolu üzerinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki sarp kayalıklar üzerinde yer alan tarihi kalenin, Orta Çağ'dan kaldığı belirtiliyor.

        Doğu Roma İmparatorluğu ve Türk beyliklerinin bazılarınca kullanılan, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki surlarıyla dikkati çeken kalenin önünden Tortum Çayı akıyor.

        Uzun yıllar ulaşım imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ziyaret edilmesi güç olan ve doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği kaleye, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 1200 metrelik asfalt yol yapıldı.

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        Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında kalenin çevresindeki yaklaşık 800 metrekarelik alan da kilit taşlarla kaplanarak ziyaretçilerin kullanımına uygun hale getirildi.

        - "Güzelliğini halen muhafaza ediyor"

        Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, kentin tarih ve kültür hazinelerine sahip olan medeniyetlerin kesiştiği bir konumda olduğunu söyledi.

        Kalenin turizm için önemli olduğunu belirten Baruş, "Engüzekkapı Kalesi Orta Çağ'dan kalma, basit yontma taşlarla yapılmış ama geçirdiği onarımlar sayesinde bugüne kadar gelebilmiş ve güzelliğini halen muhafaza ediyor." dedi.

        Kalenin bulunduğu konum nedeniyle dikkati çektiğini ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

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        "Bu yoldan geçerken bu güzelliği görenler mutlaka buraya uğramak istiyorlar. Bugüne kadar kolay ulaşılabilir nokta değildi. Yolun zeminin kötü olması sebebiyle normal araçlarla çıkılamıyordu. Büyükşehir Belediyemizle güzel bir işbirliğiyle iyi bir çalışma yaptık. 1200 metrelik yolu sıcak karışımlı asfalt haline getirdik. Kalemizin etrafında araçların park edebileceği 800 metrekarelik bir alana doğal taş döşedik. Yol kenarlarında tehlikeli olan yerlere korkuluk yapacağız. Ziyaretçilerin can güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için kenarlara kuruldan izin alarak korkuluk yapacağız. Kalemizde esaslı onarımları gerçekleştireceğiz, böylece kolay ziyaret edilebilir ve insanların güvenle gezebileceği bir ortam haline gelecek."

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        - "Günlük yaklaşık 500-600 kişi burayı ziyaret ediyor"

        Baruş, kalenin uzun yıllara rağmen ihtişamını koruduğunu vurgulayarak, "Gelenler güzel fotoğraflar çekip Erzurum ile Uzundere'nin güzelliklerine yukarıdan bakma imkanına sahip olacak. Kontrollü bir giriş yok ama bundan sonra gelen araçlardan ziyaretçi sayısını tahmin etmeye başlayacağız. Günlük yaklaşık 500-600 kişi burayı ziyaret ediyor. Yazın ziyaretçi sayısı artıyor. Umarız sayı artar, bu güzellikler herkes tarafından görülür. İlimizin sahip olduğu güzellikleri daha kıymetli ve ulaşılabilir hale getirmek vazifemiz." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de tarih ve doğaseverleri kaleye davet ederek, "Muhteşem bir eser, yapım aşamasında Romalıların etkili olduğunu düşünüyoruz. Yapı tarih ve doğaseverlere hitap ediyor. Son yıllarda yapının ziyaretinde birtakım sıkıntılar yaşanıyordu. Yapıya giden yollar yapıldı ve tarih ve doğaseverler rahatça kaleye gelebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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