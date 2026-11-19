Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Ankara’da gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Aras, hükümete seslenerek emekli aylıklarında adaletin sağlanması için kapsamlı bir intibak düzenlemesinin artık kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ankara’da düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda emeklilerin ekonomik, sosyal ve sağlık alanındaki sorunlarının kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Başkan Araz, toplantı sonrasında açıklanan sonuç bildirgesinde emeklilerin beklenti ve taleplerinin açıkça ortaya konulduğunu ifade etti.

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"İntibak olmadan eşitlik sağlanamaz"

Hükümete yönelik çağrısında intibak düzenlemesinin önemine dikkat çeken Zekeriya Araz, emekli aylıkları arasındaki adaletsizliğin giderilmesinin başka düzenlemelerle mümkün olmayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "İntibak yapılmadan emekli aylıkları düzeltilemez ve eşitlik sağlanamaz. Bu gerçek görülmelidir. Bunun dışındaki seçeneklerle yapılacak düzenlemelerin yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Talebimiz, sosyal güvenlik sisteminde norm ve standart birliğinin oluşturulmasıdır."

4447 ve 5510 sayılı kanunların sistemin özü olan eşitliği sağlayamadığını, aksine zaman içerisinde sorunların büyümesine neden olduğunu dile getiren Araz, farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlar arasındaki aylık hesaplama farklılıklarının ciddi adaletsizlikler oluşturduğunu kaydetti.

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Emekli aylıklarının hesaplanmasında daha adil, sade ve eşitlikçi bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Araz, emeklilerin yıllarca çalışarak ve prim ödeyerek hak ettikleri aylıklarla insanca yaşamalarını sağlayacak bir düzenleme beklediklerini söyledi.

"Emeklilerin aldığı maaş geçinmelerine yetmiyor"

Emeklilerin bugün yalnızca ekonomik sıkıntılarla değil, aynı zamanda temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları bir yaşam koşuluyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Araz, kök aylıkların düşük kalmasının ve altı ayda bir yapılan TÜFE artışlarının emeklilerin yoksullaşmasını önleyemediğini vurguladı.

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Araz, emeklilik hukukunu iyileştirecek yeni düzenlemelerin yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, emeklilerin insanca yaşamaya yetecek bir aylık talebinin sosyal güvenlik sisteminin temel amacı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkanlar Kurulu’ndan emekliler için önemli talepler

Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda emeklilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri de sonuç bildirgesinde geniş yer buldu. TÜED’in öne çıkardığı talepler şu başlıklar altında toplandı:

İntibak düzenlemesi: Emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi, farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlar arasında adaletin sağlanması.

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Kök aylıkların iyileştirilmesi: Düşük kalan kök aylıkların yükseltilmesi ve emeklilerin sürekli yoksullaşmasına neden olan sistemin değiştirilmesi.

Ek ödeme oranının artırılması: Emeklilerin harcamalarında yüksek oranda vergi ödemesine karşılık, vergi iadesi yerine uygulanan yüzde 45 oranındaki ek ödemenin yüzde 10’a yükseltilmesi.

Sağlık hizmetlerinde kolaylık: Randevu sorununun giderilmesi, sağlık sisteminin iyileştirilmesi, muayene ve ilaçlarda alınan katkı paylarından emeklilerin muaf tutulması.

Enerji desteği: Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilere doğal gaz, elektrik ve su faturalarında özel destek sağlanması.

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Kira desteği: Giderek büyüyen kira ve konut fiyatları karşısında evi olmayan emeklilere kira desteği verilmesi.

"Emekliler sadaka değil, hakkını istiyor"

Konut ve kira giderlerinin emeklilerin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirten Zekeriya Araz, özellikle evi olmayan emeklilerin barınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Artan kira fiyatları, enerji giderleri ve temel ihtiyaçların emekli bütçesini zorladığını ifade eden Araz, hükümetin bu sorunlara yönelik özel ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini söyledi.

Emeklilerin taleplerinin yalnızca maaş artışından ibaret olmadığını belirten Ara, sosyal güvenlik sisteminin bütün yönleriyle ele alınması ve emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirecek adımların atılması gerektiğini vurguladı.

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"Hükümetimizden beklentimiz gerçekleri görmesidir"

Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından hükümete yönelik beklentilerini bir kez daha dile getiren TÜED Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Emeklilerimizin aldığı aylıklar adil olmadığı gibi geçimlerini sağlamaya da yetmemektedir. Hükümetimizin bütün bu gerçekleri dikkate alarak, intibak konusunda da gerekli değerlendirmeleri yapmasını ve bir karar vermesini bekliyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek aylık talebimiz, sosyal güvenliğin var olma nedeni olarak görülmelidir. Emeklilerimizin beklentisi adalet, eşitlik ve insanca yaşamaktır."

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Ankara’da gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı’ndan çıkan sonuç bildirgesi, emeklilerin yıllardır dile getirdiği intibak, maaş adaleti, sağlık, barınma ve ekonomik destek taleplerini bir kez daha gündeme taşıdı.