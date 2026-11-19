Konuya ilişkin emniyetten yapılan paylaşımda "Trafik kültürünün çocuklukta kazanılan bilinçle şekillendiği anlayışıyla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın trafik kurallarına duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca minik öğrenciler, yolun karşısına geçerken yapması gerekenler, trafikte bilinçli yaya ve yolcu olma konularında bilgilendirildi.

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