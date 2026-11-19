Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan protokol kapsamında, Erzurum Adliyesinde 20 kişilik kontenjanla İşgücü Uyum Programı (İUP) hayata geçiriliyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında istihdamın desteklenmesi ve vatandaşların iş hayatına katılımının artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından imzalanan protokol doğrultusunda, Erzurum Adliyesi bünyesinde İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak. Toplam 20 kişilik kontenjanın ayrıldığı program, 23 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek.

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Bakım ve onarım destek faaliyetlerini kapsayan program ile katılımcıların çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmaları, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasına geçişlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki kurum arasında gerçekleştirilen bu iş birliğinin şehre ve katılımcılara hayırlı olması temenni edildi.