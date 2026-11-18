Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Ortak Gelecekte Biriz" iletişim kampanyası kapsamında Erzurum'da çalıştay düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 5 Kasım'da düzenlenen tanıtım toplantısında İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından duyurulan çalıştayın Erzurum ayağı, bölgedeki siyaset, akademi, medya ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ferhat Tokyürek'in moderatörlüğündeki çalıştaya İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ve gazeteci Zafer Şahin katıldı.

REKLAM

Çalıştay kapsamında düzenlenen iki ayrı oturumda, yerel beklentilerin belirlenmesi ve toplumsal birlikteliği güçlendirecek önerilerin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi, toplumsal güvenin pekiştirilmesi ve ortak geleceğin inşasına yönelik çalışmalar da konuşuldu.

Toplantıda ayrıca sürecin hukuki çerçevesi, kamu düzeninin korunması, silah bırakmanın kalıcılığı ve toplumsal bütünleşme konuları ele alınıp şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri ile adalet beklentilerinin önemi görüşüldü.

Çalıştayda, bölgede güvenlik ve huzur ortamının güçlenmesinin Erzurum'un turizm, ticaret, üretim ve istihdam potansiyeline sağlayabileceği katkılar da değerlendirildi.

REKLAM

Kampanya ile milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, huzur ve güven ortamının kalıcı hale getirilmesi amaçlanırken, farklı illerde düzenlenecek çalıştay ve etkinliklerle toplumun farklı kesimlerinin sürece katılımının artırılması ve ortak gelecek hedefinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.