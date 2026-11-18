Erzurum'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 18.11.2026 - 16:44 Güncelleme:
Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 25 AFY 348 plakalı ve S.İ'nin kullandığı 34 DBF 361 plakalı otomobiller, E-80 Karayolu Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.K, İ.E.K, M.K. ve A.İ. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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