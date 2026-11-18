Türkiye’nin elit bilardocuları Anadolu’nun Zirvesi olarak adlandırılan Erzurum’da yarışıyor.

Türkiye Bilardo Federasyonu takviminde bulunan artistik bilardo şampiyonası, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Erzurum Buz Hokeyi Salonu Bünyesindeki Bilardo Salonu’nda aralarında Barış Çin, Serdar Gümüş. Emrah Taç, Bekir Yavuz, Mehmet Sezer ve Hacı Arap Yaman gibi dünya ve Avrupa dereceleri bulunan 13 elit sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyona da Erzurum Gençlik Spor Kulübü’nden Mehmet Sezer de madalya mücadelesi veriyor.

12 hakemin görev aldığı şampiyonada 19 Kasım tarihine kadar etap müsabakaları 21 Kasım’da ise mili takım finali oynanacak. Kıyasıya geçen müsabakalarda milli takım finallerinin de yaşanacağını ifade eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Şampiyonaya katılan hakemlere ve sporculara başarılar dileriz. Bilardo İl Temsilcimiz Oğuzhan Yıldırım ile Bilardo antrenörümüz Kadir Günay’a katıları için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Öte yandan dereceye girecek olan sporculara kupa ve madalya verilecek.