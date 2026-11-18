Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağını bildirdi. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde görülecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.