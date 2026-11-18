Erzurum'da özellikle soğuk havalarda tercih edilen kelle paça çorbası, geleneksel lezzeti ve besleyici içeriğiyle sofralardaki yerini koruyor. Geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas tarafından kullanıcı oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri" listesinde 4,1 puanla 5'inci sırada yer alan kelle paça çorbası, uluslararası gastronomi dünyasında da dikkat çekiyor.

Koyun veya kuzu başı ile ayaklarının etleri kemikten ayrılana kadar uzun saatler boyunca ağır ateşte kaynatılmasıyla hazırlanan kelle paça çorbası, kolajen açısından zengin yapısıyla biliniyor. Genellikle sarımsak, sirke, limon suyu veya unlu terbiye eşliğinde servis edilen çorba, özellikle kış aylarında ve sabah kahvaltılarında tercih ediliyor. Erzurum'da kelle paça çorbasının fiyatı işletmelere göre 250 ila 350 TL arasında değişirken, küçük kase olarak servis edilen az çorbanın fiyatı ise porsiyon miktarına göre farklılık gösteriyor. Çorbanın hazırlanışı ise uzun ve zahmetli bir süreci beraberinde getiriyor.

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"Kendine has bir tadı ve özelliği var"

Çorba işletmesi sahibi Emrullah Barkın (54), kelle paçanın hazırlanışının zahmetli olduğunu belirterek, "Kelle paça kolajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Biz de burada kelle paçayı yapıyoruz, tabii müşterilerimiz memnun oluyor. Grip ve bu tür hastalıklar için faydalıdır. Kelleler bir gün önceden bize gelir, suya yatırırız. Belirli aralıklarla 34 su değiştiririz. Daha sonra bunu kazanlara alırız, kazanlarda kaynatır, üzerine çıkan köpüğünü, kefini, kanını alırız. Ondan sonra ikinci bir suyla pişirmeye çıkarırız. Meşakkatli bir iş, biraz yorucudur. Bizde kelle paça çorbasına yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Kelle eti dışında et katılmasını tavsiye etmem. Orijinali daha iyi olur, daha sağlıklı olur. Kelle paça çorbası özellikle ayak paçayla karışık çok lezzetli oluyor. Yani ikisinin karışımı daha faydalı olur. Ben öyle tavsiye ederim. Ama kellenin de kendine has bir tadı, özelliği var" diye konuştu.

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"Sürekli tükettiğimiz bir çorba"

Kelle paça çorbasını düzenli olarak tükettiğini söyleyen Sertaç Sekmen, "Kelle paça hem sağlıklı hem kolajen içerikli, sürekli tükettiğimiz bir ürün. Yani diyebilirim ki dünyada beşinci sırada, burada yeseydi belki üçe, ikiye, bire kadar da çıkabilirdi. Sağlıklı, içeriğinden de çok memnun olduğumuz, kendine has bir lezzeti olan bir ürün. Ben çok memnunum, sürekli de tüketiyoruz zaten" dedi.