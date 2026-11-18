Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde taşkın risklerinin azaltılmasına yönelik tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum Pasinler Küçüktüy Barajı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; projeyi bir an önce tamamlamak için adeta zamanla yarıştıklarını belirterek gövde dolgusu ile dolusavaktaki kazı imalatlarının devam ettiğini söyledi. İnşaat sürecindeki son duruma ilişkin detayları paylaşan Genel Müdür Balta, "İnşaatta relokasyon yolu kazılarını, derivasyon kondüvisi imalatlarını ve gövde sağsol sahil sıyırma kazı imalatlarını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

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Erzurumlu üreticilere yılda 173 milyon 75 bin lira ek gelir

9 bin 890 dekar araziye can suyu verecek Küçüktüy Barajı’nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Baraj sayesinde çiftçiler modern sulama ile tanışacak 9 bin 890 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Dadaşlar diyarı Erzurumlu üreticiler, 2026 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 173 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi.

4 milyon 130 bin m su depolayacak

Temelden yüksekliği 42,50 metre olan ve 870 bin m gövde dolgu hacmine sahip Pasinler Küçüktüy Barajı’nın gövdesi ön yüzü membran kaya dolgu tipinde projelendirildi, 9 bin 890 dekar araziye sulama suyu verecek.