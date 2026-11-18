Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, 2026 yılı Kasım ayı dönemi mezunlarını verdi. Üç hafta süren eğitim programını başarıyla tamamlayan anne ve baba adayları katılım belgelerini aldı.

Anne ve baba adaylarını gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerine hazırlamak amacıyla düzenlenen eğitimler tamamlandı. Program kapsamında ebeveyn adaylarına gebelik süreci, bebek bakımı ve sağlıklı doğum yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerin ardından anne ve baba adaylarına hastane bünyesindeki doğum salonu ve yatan hasta odaları gezdirilerek fiziki şartlar ve işleyiş hakkında yerinde bilgilendirme yapıldı.

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Erzurum Şehir Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, eğitimlere katılan tüm anne ve baba adaylarına teşekkür edilerek sağlıklı günler temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı" sloganıyla anne adaylarının doğal doğuma teşvik edildiği vurgulandı.