Eğitimci Şerafettin Aydoğdu için Narmanlı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Aydoğdu dualarla toprağa verildi.

Şerafettin Aydoğdu Erzurum’un sevilen isimlerinden biriydi. Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Tortum Öğretmenevi müdürlüğü görevlerini yürüten Aydoğdu, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu haber yakınlarını yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.