Eğitimci Şerafettin Aydoğdu hayatını kaybetti Erzurum eğitim camiasının acı kaybı
Erzurum eğitim camiası acı kayıpla sarsıldı. Şerafettin Aydoğdu geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.
Erzurum eğitim camiası acı kayıpla sarsıldı. Şerafettin Aydoğdu geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.
Şerafettin Aydoğdu Erzurum’un sevilen isimlerinden biriydi. Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Tortum Öğretmenevi müdürlüğü görevlerini yürüten Aydoğdu, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bu haber yakınlarını yasa boğdu.
Eğitimci Şerafettin Aydoğdu için Narmanlı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, ailesi, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Aydoğdu dualarla toprağa verildi.
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