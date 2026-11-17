Erzurum’un Hınıs ilçesinde 20 Kasım 2024 tarihinden bu yana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Yakup Abak, görevine asaleten atandı.

Meslek hayatında 20 yıllık tecrübe ve birikime sahip olan Abak, daha önce ilçe genelindeki çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde ilçedeki eğitim seviyesinin diğer ilçelere oranla düşük seyretmesi nedeniyle, bölgeyi ve okulların yapısını yakından tanıyan tecrübeli bir ismin göreve getirilmesi ilçede olumlu yankı buldu. Abak’ın asaleten atanması, hem Hınıs eğitim camiası hem de ilçe halkı tarafından memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

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Evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Abak, yeni dönemdeki çalışmalarına asaleten devam edecek.