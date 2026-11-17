Hayatın en güçlü başlangıçlarına ev sahipliği yapan Erzurum Şehir Hastanesi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü vesilesiyle hastane yönetimi, hekimler ve sağlık personelinin katılımıyla anlamlı bir programa imza attı.

Minik kahramanların hayata tutunma mücadelesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi.

Dünya Prematüre Günü'nün önemine değinen Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, prematüre bebek bakımının yüksek hassasiyet, sabır ve üstün bir ekip ruhu gerektirdiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Prematüre bebeklerimiz, dünyaya gözlerini erken açarak hayatın en büyük ve en erken mücadelesine imza atıyorlar. Hastanemiz bünyesindeki yeni doğan yoğun bakım ünitemiz; modern tıbbi altyapısı, tecrübeli hekimleri ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personelimizle bu minik yavrularımızın en güvenli sığınağı olmaya devam etmektedir. Onların hayata tutunma azmi, hepimiz için en büyük ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve evlatlarımız için umut ışığı olan sağlık ordumuza yürekten teşekkür ediyorum."

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Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve prematüre bebeklerin aileleriyle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.