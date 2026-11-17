Atatürk Üniversitesi, bilimsel birikimini şehrin ihtiyaçlarıyla buluşturmak amacıyla yürüttüğü "Erzurum’un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı"nı ilçelere taşıdı. İlçe toplantılarının ilki, Hınıs’ta gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki üniversite heyeti, Hınıs’ın öncelikli ihtiyaçlarını ve kalkınma potansiyelini ilçenin yöneticileri, üreticileri, esnafı ve sivil toplum temsilcileriyle aynı masada değerlendirdi. Altı tematik alanda kurulan çalışma gruplarında sorunlar tespit edildi, çözüme dönük proje fikirleri geliştirildi.

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"Bilim toplum içindir" anlayışı

Toplantıya Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hınıs Kaymakamı Fatih Gülnar, Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Güney ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üniversiteyi rektör yardımcıları, ihtisas komisyonu başkanları ve alanında uzman öğretim üyeleri temsil etti. İlçeden ise kamu kurumlarının yöneticileri, meslek odaları ve birliklerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, üreticiler, yerel basın mensupları ile Hınıs Meslek Yüksekokulu’nun yönetici ve öğretim elemanları toplantıda yer aldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarını sırasıyla Kaymakam Fatih Gülnar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Milletvekili Abdurrahim Fırat yaptı. "Bilim toplum içindir" anlayışıyla hayata geçirilen destek programı, üniversitede üretilen bilginin Erzurum’un sahadaki gerçek sorunlarının çözümüne yönlendirilmesini hedefliyor. Bu doğrultuda eğitimden tarıma, sağlıktan göçe uzanan 25 tematik alanda ihtisas komisyonları kuruldu. 65 kurumdan 300'ü aşkın katılımcının görev aldığı komisyonlar 150 stratejik toplantı gerçekleştirdi; belirlenen 250 ihtiyaç ve sorun arasından Erzurum’un 100 temel ihtiyacı önceliklendirildi. Bu ihtiyaçların çözümüne yönelik özel proje çağrısında proje başına 300 bin Türk lirasına kadar destek öngörülüyor ve her proje ekibinde kamu, özel sektör veya sivil toplumdan en az bir araştırmacının bulunması şartı aranıyor. İlçe toplantıları ise il ölçeğinde çizilen ihtiyaç haritasının her ilçenin kendi şartlarına göre derinleştirilmesini amaçlıyor.

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Rektör Hacımüftüoğlu: "Dinlemek ve çözümü birlikte tasarlamak üzere geldik"

Açılış konuşmasında üniversitenin Hınıs’a öncelikle dinlemek, tespitleri kayda geçirmek ve çözümü ilçenin paydaşlarıyla birlikte tasarlamak üzere geldiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Bilgi ile ihtiyaç arasındaki mesafe kilometreyle ölçülmez. O mesafe, ancak üniversitenin sahaya inmesi ve paydaşlarıyla aynı masa etrafında buluşmasıyla kapanır." Hınıs’ın verimli ovası, geniş meraları, su kaynakları ve coğrafi işaretli şeker fasulyesiyle Erzurum’un güney havzasının en değerli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, asıl meselenin bu potansiyelin üreticinin gelirine, gençlerin istihdamına ve ilçenin refahına yansıtılması olduğunu ifade etti. Göçün önüne geçmenin en sağlam yolunun insanların doğdukları yerde geçimlerini temin edebilmesi olduğunu kaydeden Hacımüftüoğlu, ilçe ziyaretlerinin ilk durağı olarak Hınıs’ın bu değerlendirmeyle belirlendiğini dile getirdi. Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmaların ardından yaptığı sunumda programın amacını, işleyişini ve Hınıs’a yönelik hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Sunumda, Atatürk Üniversitesi’nin Ziraat, Veteriner ve Tıp fakülteleriyle tarım, hayvancılık ve insan sağlığı alanlarında bölgeye sunduğu birikimin Hınıs için nasıl değerlendirilebileceği ele alındı.

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Altı çalışma masasında sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu

Programın ikinci bölümünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, çalıştayın işleyişi ve çalışma gruplarının oluşturulması hakkında bilgi verdi. Ardından katılımcılar altı tematik masaya dağıldı. Bunlar; tarım, hayvancılık, turizm, ticaret ve ekonomi, sağlık ile kültür, sosyal ve dinî hayat başlıklarıyla masaya yatırıldı. Her masada ilgili ihtisas komisyonunun başkanı ve öğretim üyeleri, Hınıslı paydaşlarla birlikte çalıştı. Gruplar beş soruya cevap aradı: İlçede o alandaki en önemli üç sorun nedir? Hangileri öncelikli olarak çözülmelidir? Çözüm için hangi somut projeler geliştirilebilir? Bu projelerde üniversitenin ve yerel paydaşların görevleri ne olmalıdır? Uygulama için hangi kaynak ve iş birliklerine ihtiyaç vardır? Tespit edilen sorunlar ve geliştirilen öneriler, her masada doldurulan proje künye formlarıyla kayıt altına alındı. Formlarda önerilen projenin amacı, hedef kitlesi, beklenen çıktısı, sorumlu akademik birim ve yerel paydaşlar ile öngörülen takvim yer aldı.

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Kararların takibi Hınıs Meslek Yüksekokulu eliyle yapılacak

Toplantının genel değerlendirmesini yapan Rektör Hacımüftüoğlu, çalışmalardan beklenen neticenin akademik yayınla sınırlı olmadığını; sahada karşılığı olan projelerin, eğitim programlarının, iş birliği protokollerinin ve yerel kalkınma raporlarının hedeflendiğini belirtti. Masalardan çıkan her tespit ve önerinin titizlikle değerlendirileceğini kaydeden Hacımüftüoğlu, alınan kararların ilçedeki takibinin ve üniversite ile Hınıs arasındaki kurumsal iletişimin Hınıs Meslek Yüksekokulu eliyle sürdürüleceğini açıkladı. Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen kurumlara ve mesaisini bırakarak programa katılan Hınıslılara teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, sözlerini "Hınıs’ın kazancı Erzurum’un, Erzurum’un kazancı ise ülkemizin kazancıdır" ifadesiyle tamamladı.