Vatandaşlardan Celal Gök, "Geceleri çok soğuk oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor. Camlar buz tutmuş açılmıyor." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki bazı araçların camları ile yolları ve kaldırımları buz tuttu.

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