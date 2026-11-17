Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki bazı araçların camları ile yolları ve kaldırımları buz tuttu.
Sabah saatlerinde bitkiler kırağıyla kaplandı.
- Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava ve kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede sabah araçların camları, bitkiler ve çevre beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar araçlarına branda çekerek soğuktan korumaya çalıştı.
Hançerli Düzü'ndeki göletler buzla kaplandı, beyaza bürünen meralar dron kamerasıyla görüntülendi.
Vatandaşlardan Celal Gök, "Geceleri çok soğuk oluyor. Sabah arabalarımız zor çalışıyor. Camlar buz tutmuş açılmıyor." dedi.
- Ardahan
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şehri çevreleyen tepelerin karla kaplanmasının etkisiyle soğuk hava il genelinde etkisini artırdı.
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