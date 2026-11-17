Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Pasinler ve Aziziye ilçelerinde bitkisel üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, saha çalışmaları kapsamında Pasinler ve Aziziye ilçelerindeki üreticilerle bir araya geldi. Bitkisel üretim alanlarını gezen Kenger, bölgede meydana gelebilecek muhtemel zirai don riskine karşı tarım arazilerinde don kontrolleri gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında tarlalardaki mevcut durum ve muhtemel don zararları yerinde değerlendirildi. Ziyaret ettiği köylerde ve tarım alanlarında çiftçilerle sohbet eden İl Müdürü Kenger, üreticilerin sahada karşılaştığı sorunları ve taleplerini dinledi. Yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında üreticilerden ve teknik ekipten bilgi alan Kenger'in saha ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.