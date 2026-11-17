Erzurum’da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Koordinasyon Toplantısı", İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nde düzenlenen toplantıya, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim modelinin okullardaki uygulama süreçleri ve yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkinliği masaya yatırıldı. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin belirlenen hedeflere ulaşmasında okul yöneticilerinin kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Ekici, okul müdürlerinin sorumluluğunun önemine dikkati çekerek, tüm sürecin güçlü bir iş birliği ve tam koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.