Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, birinci. dönem ara tatili dolayısıyla şehirler arası otobüs terminalinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, 15 Kasım itibarıyla başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasını da aralıksız sürdürüyor.

Okullarda 1. dönem ara tatilinin başlamasıyla birlikte şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanan hareketlilik üzerine polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, peronlardan çıkış yapan otobüsleri tek tek kontrol etti.

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Yolculara emniyet kemeri uyarısı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, denetimler kapsamında otobüslerin içerisine binen trafik polisleri, sürücülerin belgelerini ve araçların teknik donanımlarını inceledi. Yolcularla da yakından ilgilenen ekipler, seyahat boyunca emniyet kemeri takmanın hayati önem taşıdığını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Kemerini takmayan yolculara kemerleri taktırılırken, muhtemel kazalarda yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Zorunlu kış lastiği denetimi

Ekipler, emniyet kemeri kontrollerinin yanı sıra 15 Kasım tarihi itibarıyla ticari araçlar için yürürlüğe giren zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında da denetim gerçekleştirdi. Otobüslerin lastik diş derinliklerini özel ölçüm cihazlarıyla kontrol eden polis ekipleri, kış şartlarına uygun lastik kullanmayan ve kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı.

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Yetkililer, hem ara tatil yoğunluğu hem de bölgede etkisini gösteren kış şartları nedeniyle trafik güvenliğini en üst seviyede tutmak adına denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.