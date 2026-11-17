Erzurum'da araç devirleri geriledi
Erzurum'da 2026 yılı ekim ayında 4 bin 300 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir sayısı, eylül ayına göre 278, geçen yılın aynı ayına göre ise 313 adet azaldı.
Erzurum’da 2026 yılı ekim ayında 4 bin 300 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir sayısı, eylül ayına göre 278, geçen yılın aynı ayına göre ise 313 adet azaldı.
Ekim 2026’da Erzurum’da devri yapılan 4 bin 300 motorlu kara taşıtının 2 bin 769’unu otomobiller oluşturdu. Aynı dönemde 893 kamyonet, 321 traktör, 110 motosiklet, 105 kamyon, 69 minibüs, 22 otobüs ve 11 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı.
Eylül 2026’da kentte toplam 4 bin 578 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirilmişti. Ekim ayında bir önceki aya göre devir sayısı 278 azalarak yüzde 6,1 geriledi.
Geçen yılın aynı döneminde ise Erzurum’da 4 bin 613 motorlu kara taşıtının devri yapılmıştı. Ekim 2026’da geçen yılın aynı ayına kıyasla devir işlemlerinde 313 adetlik düşüş yaşandı. Yıllık bazdaki gerileme yüzde 6,8 olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.