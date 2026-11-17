Erzurum Valisi Aydın Baruş, TEKNOFEST’in Erzurum’da düzenlenmesini arzu ettiklerini belirterek, "İnşallah bir gün TEKNOFEST’i Erzurum’da gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Kent Konseyi’ne iadeiziyarette bulunarak şehrin geleceğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi Müceldili Konağı’nda gerçekleştirilen ziyarette, kent yönetiminde ortak akıl, istişare ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, Kadın Meclisi üyeleri ve Yürütme Kurulu üyeleri hazır bulundu.

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Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yürütme Kurulu üyeleri, konsey bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Erzurum’un sosyal, kültürel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında Vali Aydın Baruş’a bilgi verdi. Görüşmede şehrin geleceğine yönelik planlanan çalışmalar da ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali baruş: "Kent konseyleri demokrasinin önemli platformlarıdır"

Kent konseylerinin şehirlerin hak ve hukukunu korumada önemli bir demokratik platform olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, toplumun farklı kesimlerinin görüş ve taleplerinin yerel yönetimlere aktarılmasında kent konseylerinin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

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Kent konseylerinin şehirlerin sorunlarını ve toplumun beklentilerini ortaya koyan önemli kurumlar olduğunu ifade eden Vali Baruş, şunları söyledi:

"Şehrin sorunlarıyla toplumun sorunlarını bir araya getiren kent konseylerinin her kesimi temsil etmesi son derece önemlidir. Kent konseyleri, demokrasinin yaşatılması, halkın iradesinin yerel yönetimlerin uygulamalarına yansıtılması ve üzerlerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi açısından önemli görevler üstlenmektedir.

Yapılan çalışmaları Valilik olarak bizler de takip ediyoruz. Kent konseyleri, kentin hak ve hukukunu koruyan en önemli demokratik platformlardır.

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Biz de Erzurum’da büyük organizasyonların gerçekleştirilmesini istiyoruz. Kültür Yolu Festivali bu projelerin en önemlilerinden biridir. TEKNOFEST’in de inşallah bir gün Erzurum’da gerçekleştirileceğine inanıyorum. TEKNOFEST’in düzenlenmesi, yalnızca Erzurum’a değil, çevre illerimize de önemli katkılar sağlayacaktır.

Erzurum Kent Konseyimizin Büyükşehir Belediyemize, alt belediyelerimize ve ilçe belediyelerimize yol gösterici çalışmalar sunmasını son derece önemli görüyoruz.

Şehrimize önemli projeler kazandırılması noktasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı başta Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Tanfer olmak üzere bütün Yürütme Kurulu üyelerini gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

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Ailenin korunması ve gençlere yönelik çalışmalar

Toplantıda, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra gençlerin aile kurumunun önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları da gündeme geldi.

Kent Konseyi bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları değerlendirilirken, toplumun farklı kesimlerine yönelik projelerin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Tanfer’den Vali Baruş’a teşekkür

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Vali Aydın Baruş’un ziyaretinden ve iş birliğine açık yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Erzurum’un gelişimine katkı sağlamak ve şehrin geleceğine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Tanfer, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in sosyal belediyecilik projelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşüme verdiği desteğe ve şehir adına önem taşıyan yatırımlara dikkat çekti.

Başkan Tanfer, şöyle konuştu: "Erzurum Kent Konseyi olarak en büyük hedefimiz, şehrimizin gelişimine katkı sağlamak, hemşehrilerimizin görüş ve önerilerini ortak akıl çerçevesinde değerlendirmek ve kadim şehrimiz Erzurum’un geleceğine yönelik çalışmalarda aktif rol üstlenmektir. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in sosyal belediyecilik projeleri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşüme verdiği destekler, Erzurum’un modernleşme sürecinde büyük önem taşıyor. Kentimizin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak için kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Sayın Valimizin şehrimize çok hızlı uyum sağlamasından ve şehrin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımından son derece memnuniyet duyduk. Şehrimizde bedelli askerlik hizmetinin uygulanmaya başlanması da Erzurum açısından önemli bir kazanım olmuştur. Kıymetli milletvekillerimizin destekleriyle hayata geçirilen bedelli askerlik uygulaması, şehirdeki esnafımızın her kesimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Erzurum Kent Konseyi olarak bu uygulamanın başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. TEKNOFEST’in Erzurum’da düzenlenmesinin de şehrimizin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu organizasyonun şehrimizde gerçekleştirilmesi büyük bir potansiyel oluşturacaktır. Valiliğimizin de güçlü destekleriyle bu konuda müjdeli haberin tarafınızdan verilmesini arzu ediyoruz. Şehrimizde gerçekleştirdiği hizmetlerle vatandaşlarımızın gönlünü kazanan ve Kent Konseyimize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz. Sosyal belediyecilik; yerel yönetimlerin yalnızca altyapı, imar ve yol gibi fiziki hizmetlerle sınırlı kalmayıp toplumun dezavantajlı kesimlerini destekleyen, sosyal adaleti, dayanışmayı ve yaşam kalitesini artıran politikalar üretmesidir. Büyükşehir Belediyemizin bu anlayışla gerçekleştirdiği çalışmaları önemsiyoruz. Ayrıca Kent Konseyimiz bünyesinde Kadın Meclisimizin meme kanseri taraması ve diğer sağlık sorunları konusunda kadınlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına bilgi birikimiyle destek veren, nahif kişiliği ve hastalarına gösterdiği hassasiyetle takdir ettiğimiz Prof. Dr. Müfide Akçay hocamıza da katkılarından dolayı müteşekkiriz. Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Erzurum Kent Konseyi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye aynı özenle devam edeceğiz. Yürütme Kurulumuz adına ziyaretiniz ve katılımlarınız dolayısıyla şükranlarımızı sunuyorum."

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Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde iş birliği

Toplantıda söz alan Yürütme Kurulu üyeleri ve öğrenci meclisi başkanları, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Özellikle gençlerin sanat ve kültür alanlarına yönlendirilmesi, bu kapsamda paydaş kurumların iş birliği ve desteklerinin artırılması gerektiği ifade edildi. Okulların tatil olduğu dönemlerde gençlere yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin kurumlar arası iş birliğiyle çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konusu da değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş, şehre, topluma ve ülkeye katkı sağlayacak her türlü proje önerisine destek vermeye hazır olduklarını belirterek belirli aralıklarla Kent Konseyi toplantılarına katılmak istediğini ifade etti. Baruş, Erzurum’un geleceğini şekillendirecek ortak akıl süreçlerine katkı sunmayı arzu ettiğini kaydetti.

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Aynalı: "Kent konseyleri şehirlerin aynasıdır"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da Erzurum Kent Konseyi’nin yürüttüğü çalışmaların ve şehre sunduğu proje önerilerinin önemine dikkat çekti.

Kent konseylerinin yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirten Aynalı, şöyle konuştu: "Kent konseyleri, bir şehirde yaşayan farklı toplumsal kesimlerin sesini, ihtiyaçlarını ve ortak aklını yerel yönetime yansıtmakla önemli bir görev ifa etmektedir. Bu nedenle kent konseyleri, ‘şehirlerin aynası’ olarak nitelendirilir.

Kent Konseyi, diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı bir yapıya sahiptir. Adının konsey olmasından da anlaşılacağı üzere, yasalar ve mevzuat çerçevesinde işleyişi belirlenmiş önemli bir kurumdur. Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız ile Büyükşehir Belediyemiz arasında hem mahallî müşterek hizmetler hem de mahallî müşterek ihtiyaçlar konusunda önemli projeler geliştiren, belediyemize değerli katkı ve öneriler sunan Erzurum Kent Konseyimize çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz."

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Ziyaretin sonunda Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer tarafından Vali Aydın Baruş’a Esmâül Hüsnâ tablosu hediye edildi.

Karşılıklı iyi dileklerin sunulduğu ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.