Erzurumspor FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Koşuyla idmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.
Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Erzurumspor FK, 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
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