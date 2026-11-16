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        Erzurumspor FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

        Koşuyla idmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalıştı.

        Takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Erzurumspor FK, 22 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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