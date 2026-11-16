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        Erzurum'da 60 yaş ve üzeri bireyler için 3. Yaş Üniversitesi açıldı

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesi tarafından 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarını, sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla "3. Yaş Üniversitesi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Erzurum'da 60 yaş ve üzeri bireyler için 3. Yaş Üniversitesi açıldı

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesi tarafından 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarını, sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla "3. Yaş Üniversitesi" açıldı.

        Yakutiye Kaymakamlığı ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin Erzurum Şehir Hastanesi'nde açılışı yapıldı.

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, fakülte bünyesinde 3. Yaş Üniversitesinin açılışını yaptıklarını söyledi.

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        İleri yaştaki insanların eğitim kurumunda vakit geçirmelerini önemsediklerini ifade eden Fakirullahoğlu, "Belirlenmiş eğitim programlarıyla 60 yaş üstü vatandaşlarımızdan 15 kişiyle bu dönemin başlangıcını yapacağız. Bu eğitim kapsamında temel sağlık eğitimlerini tamamlayıp bundan sonraki hayatlarında sağlık noktasında daha eğitimli olmalarına katkı sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ ise projenin daha önce İstanbul ve Ankara'daki Sağlık Bilimleri üniversitelerinde başladığını anlattı.

        Programdan bahseden Dağ, şöyle konuştu:

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        "60 yaş üstü bireylerde bilgi kazanımı, tecrübelerden faydalanma ve sosyalleşme anlamında yürütülen bir proje. Eğitim 20 hafta olacak şekilde planlanıyor. Biz buna ilk defa başlayacağız. Hedefi 15 öğrenci koyduk ve hepsinin de kaydını yaptık. Temel sağlık, sağlıklı beslenme, bilinçli ilaç kullanımı, egzersiz gibi çeşitli eğitimlerimiz olacak. Yakutiye Kaymakamlığı ile yaptığımız protokol ile de halk eğitim merkezinden gelecek bir hocamızla bir gün yöresel eğitimlerimiz olacak. Eğitimin sonunda sertifika vererek öğrencilerimizi mezun edeceğiz."

        Dağ, insanların sosyalleşmelerine katkı sunacaklarını vurgulayarak, "Bazı insanlar emekli olunca belli bir yaştan sonra evine kapanıyor ve asosyal hale geliyor. Belki de toplumdan uzaklaşıyorlar. Moralleri bozuluyor, sağlıkları da giderek bozulmaya başlıyor. Bizim amacımız bu bireyleri sosyal ortamda bir araya getirmek. Onların da tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz çünkü bunların hepsi çeşitli alanlarda emekli olmuş insanlar ve belki biz de onlardan bir şeyler öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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