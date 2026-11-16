Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da polis, öğretmenleri "siber güvenlik ve akran zorbalığı" hakkında bilgilendiriyor

        Erzurum'da polis, öğretmenleri "siber güvenlik ve akran zorbalığı" hakkında bilgilendiriyor

        Erzurum'da polis ekipleri, okullardaki yönetici ile öğretmenleri, "siber güvenlik ve akran zorbalığı" konusunda bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Erzurum'da polis, öğretmenleri "siber güvenlik ve akran zorbalığı" hakkında bilgilendiriyor

        Erzurum'da polis ekipleri, okullardaki yönetici ile öğretmenleri, "siber güvenlik ve akran zorbalığı" konusunda bilgilendiriyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, güvenli eğitim için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda kent merkezindeki okulların idareci ve öğretmenleriyle çeşitli toplantılar gerçekleştiriyor.

        Toplantılarda öğretmenler ile okul idarecilerine yönelik, okul ve siber güvenlik konuları ile akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yapılıyor.

        Konuya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın huzur ve güvenliği için okul yönetimleri ve eğitim camiamızla işbirliği içerisinde çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nden öğrencilere diyabet eğitimi
        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nden öğrencilere diyabet eğitimi
        Yatalakken annesinin emeğiyle yürüdü, ebeveynlerinin böbrekleriyle yaşama t...
        Yatalakken annesinin emeğiyle yürüdü, ebeveynlerinin böbrekleriyle yaşama t...
        Tortum Şelalesi'nde sonbahar sessizliği
        Tortum Şelalesi'nde sonbahar sessizliği
        Osmanlı arşivlerinden çıkan 116 yıllık sır: Erzurum Hınıs'ta petrol işletme...
        Osmanlı arşivlerinden çıkan 116 yıllık sır: Erzurum Hınıs'ta petrol işletme...
        EÜGSK'da Değirmenci güven tazeledi
        EÜGSK'da Değirmenci güven tazeledi
        Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Pasinler kara yol...
        Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Pasinler kara yol...