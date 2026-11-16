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        EÜGSK'da Değirmenci güven tazeledi

        Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu, kulüp binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Fatih Değirmenci yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:07 Güncelleme:
        EÜGSK'da Değirmenci güven tazeledi

        Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu, kulüp binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Fatih Değirmenci yeniden başkanlığa seçildi.

        3 Temmuz Stadyumu'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantı, Kulüp Başkanı Fatih Değirmenci'nin açılış konuşmasıyla başladı. Henüz 4 yıllık bir kulüp olduklarını belirten Değirmenci, geride kalan süreçte önemli başarılara imza attıklarını ifade ederek Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

        Genel kurula TFF Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, TÜFAD Erzurum Şube Başkanı Abdulselam Gökçan, Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, iş insanları, kulüp yöneticileri ve üyeler katıldı.

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        TFF Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, yaptığı konuşmada Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü'nün futbola yeni bir soluk kazandırdığını belirtti. Kentte ve bölgede amatör futbolun daha da gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Fencioğlu, kulübün faaliyetlerinin önemine değindi.

        TÜFAD Erzurum Şube Başkanı Abdulselam Gökçan ise Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü'nün kent sporundaki önemli bir eksiği giderdiğini söyledi. Kulübün çalışmalarını takdir ettiğini belirten Gökçan, "Çok iyi çalışan bir kulüp. İhtiyaç olduğunda desteklerimizi eksik etmeyeceğiz" dedi.

        Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca da kulübün kuruluşundan bugüne kadar gösterdiği gelişimi yakından takip ettiklerini ifade etti. Kulübün kısa sürede önemli mesafe katettiğini belirten Karakoca, "Bu kadar hızlı bir gelişim beklemiyorduk. Bir iki grup dışında bütün gruplara katılım sağlıyorlar" ifadelerini kullandı. Karakoca, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

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        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki önemine dikkat çekti. Kulübün bu anlamda değerli çalışmalar yaptığını vurgulayan Taşcıoğlu, "Destek noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

        Erzurum Üniversiteli Gençler Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu, yapılan seçim sonucunda Fatih Değirmenci'nin yeniden kulüp başkanlığına seçilmesiyle sona erdi.

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