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        Erzurum'da bir haftada 12 bin 157 şahıs sorgulandı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik 915 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 12 bin 157 şahıs sorgulanırken, 2 bin 282 araç denetlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Erzurum'da bir haftada 12 bin 157 şahıs sorgulandı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik 915 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 12 bin 157 şahıs sorgulanırken, 2 bin 282 araç denetlendi.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık asayiş verilerine göre, çalışmalar kapsamında 3 silah ve tüfek, 74 aranan şahıs, 12 bin 157 sorgulanan şahıs ve 2 bin 282 sorgulanan araç bilgisi yer aldı.

        Öte yandan kent genelinde park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 228 park, bahçe ve okul çevresinin denetlendiği bildirildi.

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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Erzurum’un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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