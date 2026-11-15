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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, 12 bin 157 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 282 araç sorgulandı.

        Denetimlerde okul çevrelerindeki 228 park ve bahçe kontrol edildi.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı ve 3 silah ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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