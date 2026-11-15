Erzurum'da en kötü heykel yapma yarışması

ERZURUM'da Beyza Tunç ve Esra Özsoy'un kurduğu sanat atölyesinde katılımcılar, kendilerine verilen kırmızı çamurla 'en çirkin' eseri ortaya çıkarmak için yarıştı. Sanatın kusursuzluk anlayışına mizahi bir dokunuş getiren yarışmada, sosyal medya üzerinden yapılan oylamada 106 oy alan heykel birinci seçildi.

Ziraat ve iktisat eğitimi almalarına rağmen sanat alanında üretim yapmayı tercih eden Beyza Tunç ile Esra Özsoy'un kurduğu ART İstasyon, Erzurum’da farklı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren ve bugüne kadar yüzlerce kişiyi seramik ve heykel sanatıyla buluşturan atölye, bu kez 'En Kötü Heykel Yarışması' düzenledi. Katılımcılar, kendilerine verilen kırmızı çamurlarla herhangi bir örneğe bakmadan, tamamen hayal güçlerini kullanarak en kötü heykeli yapmak için çalıştı. Kusursuz eserler ortaya koymak yerine yaratıcılıklarını ve mizah anlayışlarını konuşturan yarışmacılar, birbirinden ilginç eserler ortaya çıkardı.

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'BİRİNCİ OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Yaklaşık 2 yıldır eşiyle birlikte atölyeye geldiklerini söyleyen Gökay Genç, "Eşim kil çalışıyor, ben de boyama yapıyorum. Böyle bir yarışma olduğunu duyunca, 'Ben sanattan pek anlamam, birinci olabilirim' diye düşündüm ve katıldım" dedi. Betül Çamurcu Genç ise atölyeyi yaratıcı buldukları için yarışmaya katılmak istediklerini belirterek, "Erzurum'da çok fazla sanat atölyesi bulunmuyor. Bunun kıymetini bilenlerdeniz. Daha çok eşimin yaratıcı olmadığını ön plana çıkarmak amacıyla bu yarışmaya katıldık. Eşim bu atölye için iddialı olabilir" diye konuştu.

'HER ŞEYİ MÜKEMMEL YAPMA İSTEĞİNDEN YOLA ÇIKTIK'

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Yarışmayı düzenleme amaçları hakkında konuşan atölyenin kurucularından Esra Özsoy, "Erzurum'da 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Burası insanların gelip keyifli zaman geçirebildikleri, boyama yapabildikleri ve seramik ürünler üretebildikleri bir atölye. Beyza ile birlikte işletiyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin her şeyi mükemmel yapma isteğinden yola çıkarak, böyle bir yarışma düzenledik. Katılımcılar, kırmızı çamurlarla yapabilecekleri en kötü şeyleri yapmaya çalıştı. Günün sonunda birinci seçilen yarışmacımıza atölye etkinliği hediye ettik" dedi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından eserler sosyal medya üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada 106 oy alan eser, yarışmanın birincisi oldu.