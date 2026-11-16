Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nden öğrencilere diyabet eğitimi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Zerrin Orbak katılımcılara hitap etti. Ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Orbak; diyabet hastalığı, hastalığın risk faktörleri ve edinilmesi gereken sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında öğrencilere ve öğretmenlere kapsamlı bilgiler aktardı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrenci ve öğretmenlerini ağırlayarak "Adölesanlarda Beslenme ve Diyabet" konulu bilgilendirme programı düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.