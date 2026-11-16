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        Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Pasinler kara yolunda takla atan araç ağaca çarptı

        Erzurum'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Pasinler kara yolunda takla atan araç ağaca çarptı

        Erzurum'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 ADC 659 plakalı otomobil, ErzurumPasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçtaki sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde yalnız olduğu öğrenilen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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