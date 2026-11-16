Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Pasinler kara yolunda takla atan araç ağaca çarptı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 25 ADC 659 plakalı otomobil, ErzurumPasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde takla attı. Yan dönerek yol kenarındaki ağaca çarpan araçtaki sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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