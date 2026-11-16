İş insanı Polat'tan ara tatil öncesi öğrencilere kadayıf dolması ikramı

Erzurumlu yardımsever iş insanı merhum Kamil Polat’ın oğlu Ahmet Polat, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları 8. sınıf öğrencilerine ara tatil öncesinde kadayıf dolması ikram ederek öğrencilere moral ve motivasyon desteğinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının daveti üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, iş insanı Ahmet Polat, Kasım ayı kamp döneminde yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Kadayıfçı Arif Usta’nın meşhur Erzurum kadayıf dolmalarını öğrencilere ve öğretmenlere ikram eden Polat, ara tatil öncesinde öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

REKLAM

"Bir tebessüm, küçük bir ikram, kocaman bir motivasyon"

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren iş insanı Ahmet Polat, şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının daveti üzerine 8. sınıf öğrencilerimizin Kasım ayı kamp dönemine bizler de Kadayıfçı Arif Ustamızın meşhur kadayıf dolmalarıyla eşlik ettik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu etkinliğimizle biraz olsun moral ve motivasyon sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyor, öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bir tebessüm, küçük bir ikram, kocaman bir motivasyon Haydi çocuklar, tatlı yiyelim, tatlı başarılara ulaşalım."

REKLAM

Ahmet Polat, etkinliğe gösterdikleri sıcak ilgi dolayısıyla okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Polat’a alkışlı teşekkür

Gerçekleştirilen anlamlı etkinlikten büyük memnuniyet duyan 8. sınıf öğrencileri, iş insanı Ahmet Polat’a bu duyarlı davranışından dolayı alkışlarla teşekkür etti.

Öğrencilerin yüzünü güldüren etkinlik, ara tatil öncesinde okulda güzel ve unutulmaz bir anıya dönüştü.