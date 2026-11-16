Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Giriş: 16.11.2026 - 06:13 Güncelleme:
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06:01’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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