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        Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğünde deprem

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 06:13 Güncelleme:
        Erzurum Pasinler'de 3,6 büyüklüğünde deprem

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        AFAD verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06:01’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

        Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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