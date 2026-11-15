Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 2 samanlık zarar gördü.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 2 samanlık zarar gördü.
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki diğer yapılara da sıçradı.
İhbar üzerine mahalleye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev, 2 ahır ve 2 samanlık zarar gördü.
Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, yangının meydana geldiği mahallede incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı.
Kaymakam Doğan, yangından etkilenen vatandaşları da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.
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