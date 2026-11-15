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        Erzurum Şehir Hastanesinde çocukların kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale ediliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesinde son bir yılda, hayati tehlikeye yol açabilen kalp ritim bozuklukları bulunan 60 çocuk, kalpteki hatalı elektriksel sinyallerin yakma veya dondurma yöntemiyle etkisizleştirildiği ablasyon işlemiyle tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Erzurum Şehir Hastanesinde çocukların kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale ediliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesinde son bir yılda, hayati tehlikeye yol açabilen kalp ritim bozuklukları bulunan 60 çocuk, kalpteki hatalı elektriksel sinyallerin yakma veya dondurma yöntemiyle etkisizleştirildiği ablasyon işlemiyle tedavi edildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi, güçlü sağlık altyapısı ve tecrübeli hekim kadrosuyla hastaların ileri tanı ve tedavi hizmetlerine erişiminde önemli rol üstleniyor.

        Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet veren hastane, çocuk kardiyolojisi alanındaki özellikli uygulamalarıyla bölgenin önemli tedavi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        Hastanede yaklaşık bir yıldır sürdürülen ablasyon uygulamasıyla ciddi kalp ritim bozukluğu bulunan çocuklara müdahale edilirken ailelerin tedavi için büyük şehirlere gitme ihtiyacı da azalıyor.

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        Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hazer Erçan Bozyer ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz tarafından gerçekleştirilen müdahalelerde, 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kalbin elektriksel aktivitesi incelenerek ritim bozukluğuna neden olan odaklar belirleniyor.

        Çocuklar, özel sensörlü kateterlerle genellikle radyasyona maruz kalmadan gerçekleştirilen ablasyon işleminin ardından kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu ediliyor.

        - "Şimdiye kadar 60 civarında çocuk hastaya gerekli müdahaleyi yaptık"

        Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, AA muhabirine, hastanede yaklaşık 1 yıldır başlattıkları hizmet kapsamında, aritmisi (kalp ritim bozukluğu) olan çocuk hastalara ablasyon (yakma) işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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        Ani kalp durmasına ve hastanın ölümüne sebep olabilen aritmilerin önemli bir hastalık grubu olduğunu ve komplikasyonlarını yönetmenin zor olduğunu anlatan Fakirullahoğlu, "Bu hizmetle Doğu Anadolu'daki birçok vatandaşımızın farklı ile gitmeden yapılacak müdahalesini burada gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 60 civarında çocuk hastaya gerekli müdahaleyi yaptık." dedi.

        Fakirullahoğlu, şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık vizyonu ve Sağlık Bakanlığının destekleriyle kurulmuş büyük sağlık kompleksleri​​​​​​​ olduğunu işaret etti.

        Bu hastalara yapılacak müdahaleler için sadece çocuk kardiyoloji uzmanının yeterli olmadığını, kalp ve damar cerrahisi ünitesinin de iyi olması gerektiğini dile getiren Fakirullahoğlu, çocuk kalp hastalığı alanında iyi durumda olduklarını sözlerine ekledi.

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        - "Ablasyon, bazı ritim bozukluklarında hayat kurtarıcı bir tedavi"

        Prof. Dr. Karadeniz de Erzurumlu olduğu için memleketine ve bölge illerine hizmet için geldiğini anlattı.

        Ablasyonun çocuklardaki ritim bozukluklarının kesin tedavisi ve çözümü olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Ablasyon, özellikle hayatı tehdit eden bazı ritim bozukluklarında hayat kurtarıcı bir tedavidir." diye konuştu.

        Prof. Dr. Karadeniz, genel anestezi altında gerçekleştirdikleri ablasyon işleminin ortalama 2 saat sürdüğünü, bu tedaviye hastaların ücretsiz ulaştığını kaydetti.

        - "Radyasyon vermeden işlemi tamamlıyoruz"

        Kasık bölgesinden girilerek gerçekleştirilen işlemde kalbin belli noktalarına özel kateterler yerleştirdiklerini ifade eden Karadeniz, şöyle devam etti:

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        "Herhangi bir opak madde vermeden elektronik kayıt alan kateterlerle giriyoruz ve kalbin haritasını çıkarıyoruz. Hastaya genellikle radyasyon vermeden işlemi tamamlıyoruz. Çocuk dokuları radyasyona hassas olduğu için ileriki dönemde ortaya çıkabilecek bazı sorunların da önüne geçiyoruz."

        Prof. Dr. Karadeniz, Erzurum'daki bu hizmetle vatandaşların İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

        Çocuk kardiyoloji uzmanı Bozyer de Prof. Dr. Karadeniz'in yardımıyla ablasyon işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, erken tanı ve tedavi için yetişkinlik çağına ulaşmadan çocukların bir kez çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından muayene edilmesini önerdi.

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        Ciddi ritim bozukluğu ve kritik ritim bozukluğu olan çocuklara ablasyon işlemi yaptıklarını söyleyen Bozyer, "Ritim bozukluklarının ciddiye alınması, önemsenmesi gerekiyor. Bazen tanı konulmadan ani kardiyak ölümle karşımıza gelebiliyor hastalar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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