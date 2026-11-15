40 yıllık ayakkabı tamircisi, mesleğini devam ettirecek çırak bulamıyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İmdat Doğan, Aslanpaşa Camii Sokak'ta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor. Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini belirten Doğan, "Ben bu işi bıraktığımda yerimi dolduracak birinin olup olmayacağını bilmiyorum" dedi.

Oltu ilçesinde 63 yaşındaki ayakkabı ustası İmdat Doğan, yaklaşık 40 yıldır Aslanpaşa Camii Sokak’taki iş yerinde vatandaşlara hizmet veriyor. Yılların tecrübesiyle ilçenin en eski ayakkabı tamircilerinden biri olan Doğan, mesleğine duyduğu sevgiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ayakkabı pençesi, dikim ve taban değişimi gibi tamir işlerinin yanı sıra çanta ve valiz tamiri de yapan Doğan, yıllardır aynı sokakta müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Mesleğini severek yaptığını belirten Doğan, kendi emeğiyle geçimini sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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'İLÇENİN EN ESKİ TAMİRCİLERİNDEN BİRİYİM'

İmdat Doğan, "40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Oltu'da benden daha uzun süredir bu işi yapan başka bir ayakkabı tamircisi olduğunu düşünmüyorum. İlçenin en eski tamircilerinden biriyim. Müşterilerim yıllardır beni tercih ediyor. Ayakkabı pençesi, dikimi, taban değişimi, çanta ve valiz tamiri yapıyorum. Bu mesleğin hem güzel hem de kazançlı bir tarafı var" diye konuştu.

'GENÇLER BU İŞE PEK İLGİ GÖSTERMİYOR'

Doğan, mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Artık gençler bu işe pek ilgi göstermiyor. Ben bu işi bıraktığımda yerimi dolduracak birinin olup olmayacağını bilmiyorum. Kendi işini yapmak, alın teriyle helal para kazanmak çok güzel" dedi.