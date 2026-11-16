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        Türk Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şubesi Pasinler'de din görevlileriyle buluştu

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen aylık mutat din görevlileri toplantısına katılan Türk Diyanet VakıfSen Erzurum Şube Başkanı Mahmut Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, din görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini gündeme getirdi. Toplantının ardından çok sayıda din görevlisi sendikaya toplu üyelik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Türk Diyanet Vakıf-Sen Erzurum Şubesi Pasinler'de din görevlileriyle buluştu

        Erzurum’un Pasinler ilçesinde düzenlenen aylık mutat din görevlileri toplantısına katılan Türk Diyanet VakıfSen Erzurum Şube Başkanı Mahmut Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, din görevlilerinin sorunlarını ve taleplerini gündeme getirdi. Toplantının ardından çok sayıda din görevlisi sendikaya toplu üyelik gerçekleştirdi.

        Türk Diyanet VakıfSen Erzurum Şube Başkanlığı, din görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Diyanet VakıfSen Erzurum Şube Başkanı Mahmut Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Pasinler İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen aylık mutat din görevlileri toplantısına katıldı.

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        Toplantıda konuşan Şube Başkanı Mahmut Coşkun, din görevlilerinin özlük hakları, liyakat, hakkaniyet ve fırsat eşitliği konularına dikkat çekti. Özellikle MBSTS sınavları ve umre görevlendirmelerinde yaşanan sorunları gündeme getiren Coşkun, bazı personelin birden fazla kez umre görevlendirmesine katılmasına rağmen, uzun yıllardır görev yapan ve emekliliği yaklaşan bazı din görevlilerinin bu imkândan hiç yararlanamadığını ifade etti. Görevlendirmelerde adalet ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi gerektiğini belirten Coşkun, din görevlilerinin emeğinin karşılık bulması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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        Pasinler’de sendikaya toplu katılım

        Toplantının ardından Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı İbrahim Hakkı Camii görevlisi İsmail Hakkı Korkmaz'ın ilçe başkanlığında çok sayıda din görevlisi Türk Diyanet VakıfSen'e katıldı. Gerçekleşen toplu üyelikle birlikte sendikanın Pasinler'deki teşkilat yapısının güçlenmesine katkı sağlandı. Program kapsamında şube yönetimi ve din görevlileri, düzenlenen yemek ikramında bir araya gelerek sendikal dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde istişarelerde bulundu. Program sonunda Şube Başkanı Mahmut Coşkun, kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Pasinler İlçe Müftülüğüne, ilçe başkanlığı görevini üstlenen İsmail Hakkı Korkmaz'a, yemek organizasyonunda emeği geçenlere ve sendikaya katılan din görevlilerine teşekkür etti.

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        Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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