Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum bomba imha ekibi takdir topladı

        Erzurum bomba imha ekibi takdir topladı

        Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve tüm dünyanın yakından takip ettiği COP31 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Zirve kapsamında yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarında; Erzurum ve Türkiye'nin pek çok ilinden görevlendirilen bomba imha uzmanları, dedektör köpekleri ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) keşif ekipleri kritik bir rol üstlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Erzurum bomba imha ekibi takdir topladı

        Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve tüm dünyanın yakından takip ettiği COP31 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Zirve kapsamında yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarında; Erzurum ve Türkiye'nin pek çok ilinden görevlendirilen bomba imha uzmanları, dedektör köpekleri ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) keşif ekipleri kritik bir rol üstlendi.

        50 bine yakın araç ve 50 otel tarandı

        Uluslararası düzeyde büyük önem taşıyan organizasyonun sorunsuz tamamlanması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, zirve alanı ve çevresinde yoğun bir mesai harcadı. Yürütülen önleyici güvenlik çalışmaları çerçevesinde, bölgeye giriş yapan 50 bine yakın araç ile delegasyonların konakladığı 50 otel kapsamlı arama ve kontrol faaliyetlerinden geçirildi.

        REKLAM

        Erzurum ekibine tam not

        Zirvenin güvenliğine görünmeyen kahramanlar olarak imza atan bomba uzmanlarının tecrübe ve fedakârlığı, katılımcılardan tam not aldı. Zirveye katılan devlet başkanları ve beraberlerindeki heyetler, üst düzey güvenlik tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Operasyonlarda aktif görev alan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sergiledikleri başarılı performansla övgü alan birimler arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da "2. Gazze Medya Çalıştayı" düzenlendi
        Erzurum'da "2. Gazze Medya Çalıştayı" düzenlendi
        Erzurum Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanıyor
        Erzurum Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında şok ifadeler: "Aileye bilgi vermeyin talimatı...
        Gülistan Doku soruşturmasında şok ifadeler: "Aileye bilgi vermeyin talimatı...
        Erzurum'da 60 yaş ve üzeri bireyler için 3. Yaş Üniversitesi açıldı
        Erzurum'da 60 yaş ve üzeri bireyler için 3. Yaş Üniversitesi açıldı
        Erzurum'da araç sayısı 10 yılda 49 bin arttı
        Erzurum'da araç sayısı 10 yılda 49 bin arttı
        Erzurum'da "Üçüncü Yaş Üniversitesi" kapılarını açtı
        Erzurum'da "Üçüncü Yaş Üniversitesi" kapılarını açtı