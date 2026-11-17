Basketbol İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu ile Tertip Komitesinden Serdar Tezgel, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret ederek organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum Basketbol İl Temsilciliğinden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’a ziyaret. Bir süre önce Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği görevine atanan Dr. Ömer Uslu ile İl Temsilciliğinden Serdar Tezgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile bir araya gelerek, Erzurum basketbolu ile ilgili istişare yaparak, organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette İl Temsilcisi Uslu, il temsilciliğin yürüttüğü faaliyetler ve yapılan planlamalar hakkında bilgi verirken, yapılacak olan müsabakalar hakkında da görüşlerini belirtti.

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Uslu, "Erzurum’da basketbol denince akla önce sahadaki mücadele, tribündeki heyecan ve maç sonuçları geliyor. Oysa bir gencin basketbolla tanışmasından bir hakemin ilk maçına çıkmasına kadar uzanan bu sürecin arkasında, çoğu zaman tribünden görünmeyen bir emek var. Bir müsabakanın düzenlenmesi, hakemlerin yetişmesi ve gençlerin düzenli olarak spor yapabilecekleri ortamların oluşturulması, basketbolun şehirde kalıcı bir yer edinmesini sağlayan çalışmaların başında geliyor. Yapılan ziyareti de bu açıdan değerlendirmek gerekir. İl temsilciliğinin yürüttüğü faaliyetleri paylaşması ve gelecek planlarını İl Müdürlüğüyle görüşmesi, sahadaki ihtiyaçların planlamaya yansıması açısından önemli. Çünkü bir şehirde basketbolun gelişimini değerlendirirken, maç takvimine bakmak kadar gençlerin bu spora ne ölçüde erişebildiğine ve ilk adımın ardından devam edebilmek için hangi imkânlara sahip olduğuna da bakmak gerekiyor. Erzurum basketbolunun önümüzdeki dönemdeki gelişimini, gençlerin salona daha sık adım atabilmesi, sahada deneyim kazanabilmesi ve basketbolla bağını sürdürebilmesi üzerinden okumak mümkün. Temsilciliğin sahadaki deneyimiyle İl Müdürlüğünün görüşlerinin aynı masada buluşması, gelecek çalışmaların bu ihtiyaçlar gözetilerek planlanmasına katkı sağlayabilir. TBF İl Temsilciliği olarak İl Müdürümüz Levent Çakmur’a tecrübe paylaşımı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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Bir süre önce Cem Culfa’dan boşalan Basketbol İl Temsilciliği görevine atanan Dr. Ömer Uslu ile il temsilciliğinden Serdar Tezgel’e ziyaretleri için teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise "Cem Culfa gibi başarılı bir il temsilcimizin ardından göreve gelen yeni il temsilcimiz Dr. Ömer Uslu ile ekibi de kısa serede yaptıkları başarılı çalışmalar ve projeleriyle bizlerin takdirini kazanmışlardır. Kendilerine bundan sonraki çalışma ve faaliyetleri için başarılar diliyorum. Biz sporda branş ayrımı yapmadan çalışan gayret gösteren tüm il temsilcilerimize katkı ve destek sunuyoruz" diye konuştu.