Erzurum'da polis ekipleri, dondurucu soğukta güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştiriyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Trafik Şubesi ekipleri de kara yollarında can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla 15 Kasım'dan bu yana ticari yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, otogar, uygulama noktaları ve belirledikleri güzergahlara güvenlik önlemi alarak oluşturdukları denetim koridorlarında durdurdukları ticari araçların lastiklerini kontrol edip, ölçümlerini yapıyor.

REKLAM

Belirlenen kurallara uymayan sürücülere 6 bin lira ceza kesilerek, araçlar kontrollü şekilde lastikçilere yönlendiriliyor.

Ekipler, şehir genelinde "buz gibi havada" yaklaşık 5 bin aracı denetledi ve 10 bin kişiyi de konu hakkında bilgilendirdi.