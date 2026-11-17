Erzurum Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhadi Özataş, pazarcı ve seyyar satıcı esnafının daha sağlıklı ve çağdaş şartlarda hizmet verebilmesi için kapalı pazar yeri talebini Vali Aydın Baruş’a iletti.

Erzurum Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhadi Özataş, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Karakaş ile birlikte Erzurum Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Erzurum’da pazarcı ve seyyar satıcı esnafının yaşadığı sorunlar ele alınırken, esnafın bir araya getirilerek kapalı pazar alanlarında hizmet vermesine yönelik talepler gündeme getirildi. Oda Başkanı Abdulhadi Özataş, kentte uzun süredir ihtiyaç duyulan kapalı pazar yeri sorununun çözüme kavuşturulması konusunda Vali Aydın Baruş’tan destek istedi. Esnafın daha sağlıklı, düzenli ve çağdaş şartlarda hizmet vermesinin önemine dikkat çekilen görüşmede Vali Baruş, konunun çözümü için yerel yönetimlerle görüşerek gerekli desteğin sağlanması noktasında girişimde bulunacağını ifade etti. Vali Baruş, seyyar satıcı ve pazarcı esnafının yaşadığı sorunların çözümü ve kapalı pazar alanlarının oluşturulması konusunda yerel yöneticilerle görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

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Özataş: "Esnafımız çağdaş şartlardahizmet bekliyor"

Ziyarette gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Vali Aydın Baruş’a teşekkür eden Erzurum Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhadi Özataş, kapalı pazar yeri sorununun çözümü için her türlü katkı ve fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Erzurum’a hizmet etmenin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Özataş, şöyle konuştu: "Erzurum sevdamız için çıktığımız bu önemli hizmet yolunda, üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehrimizdeki bütün kesimlerin beklentilerine cevap vermeyi, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı, karşımıza çıkabilecek zorlukları bahane etmeden çalışarak şehrimize hizmet etmeyi ve bu şehrin kadirşinas insanlarına hizmetkâr olmayı kendimize şiar edindik. Pazarcımız olsun, seyyar satıcımız olsun, Erzurumlu hemşehrilerimizin kapalı pazar alanlarında çağdaş şartlarda hizmet almasını istiyoruz. Yerel yönetimlerimizin destekleriyle bu sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Kapalı pazar yeri taleplerimizi Sayın Valimize ilettik.Erzurum Seyyar Satıcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak Sayın Valimiz Aydın Baruş’a konuya gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz."

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Başkan Özataş, pazarcı ve seyyar satıcı esnafının daha iyi şartlarda faaliyet göstermesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek kapalı pazar yeri talebinin hayata geçirilmesi konusunda ilgili kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.