Erzurum Şehir Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, erken doğan bebeklerin hayata tutunma mücadelesine ve bakım süreçlerinde sağlık çalışanlarının üstlendiği role dikkati çekildi.

Hastanede gerçekleştirilen programa Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, hekimler ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanları katıldı.

Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekilen programda günün anısına pasta kesildi.

Başhekim Fakirullahoğlu, burada yaptığı konuşmada, prematüre bebek bakımının yüksek hassasiyet, sabır ve güçlü bir ekip çalışması gerektirdiğini söyledi.

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Prematüre bebeklerin dünyaya gözlerini erken açarak hayatın en büyük ve en erken mücadelesini verdiklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanemiz bünyesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitemiz, modern tıbbi altyapısı, tecrübeli hekimleri ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personelimizle bu minik yavrularımızın en güvenli sığınağı olmaya devam etmektedir. Onların hayata tutunma azmi hepimiz için en büyük ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve evlatlarımız için umut ışığı olan sağlık ordumuza yürekten teşekkür ediyorum."