Erzurum Valiliği, kent genelinde kamuya açık alanlarda ve özel mülkiyete konu taşınmazlarda uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan hurda ve atıl araçların kaldırılmasına yönelik denetimlerin artırıldığını duyurdu.

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Erzurum'da da artan nüfus ve araç sayısına bağlı olarak büyüyen otopark ihtiyacının karşılanması, trafik güvenliğinin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Erzurum Valiliğince yayımlanan Genel Emir doğrultusunda; il genelinde cadde, sokak, meydan ve park gibi kamunun ortak kullanım alanları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda uzun süreli bırakılan, terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçlar tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılacak.

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Güvenlik ve suç risklerine karşı önlem

Söz konusu araçların trafik akışını ve otopark kullanımını olumsuz etkilemesinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu belirtildi. Valilik açıklamasında, bakımsız ve kontrolsüz şekilde bırakılan bu araçların yangın ve patlama riski oluşturabildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, bu araçların kamu düzeni ve genel güvenlik açısından oluşturabileceği risklerin ortadan kaldırılması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklanması veya kullanılması gibi suçlara elverişli ortamların önlenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Masraflar ilgililerinden tahsil edilecek

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Denetim faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri, belediye zabıta birimleri ve diğer ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonla yoğunlaştırılacağı ifade edildi. Kontroller sırasında tespit edilen araçlar hakkında yasal süreçler işletilerek bulundukları alanlardan kaldırılacak ve belirlenen yerlerde muhafaza altına alınacak. Mevzuatta öngörülen şartların oluşması durumunda ise araçların satış ve geri dönüşüm işlemleri ilgili hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Alınan karara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak. Araçların kaldırılması ve muhafaza altına alınmasına ilişkin masraflar da ilgililerinden tahsil edilecek. Yürütülecek çalışmalarla vatandaşların ortak kullanım alanlarının daha etkin değerlendirilmesi, trafik akışının rahatlatılması, otopark kapasitesinin verimli kullanılması, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi, çevre sağlığının korunması ve Erzurum'un kent estetiğine katkı sağlanması amaçlanıyor.