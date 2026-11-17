Karayazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Erkan Polat, bir haftalık ara tatil döneminde Şehit Onbaşı Ahmet Şükrü Karataş Yatılı Bölge Okulunu ziyaret ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen İlçe Millî Eğitim Müdürü Erkan Polat, sınav hazırlıklarına destek olmak amacıyla ders anlattı ve öğrencilerle birlikte soru çözdü.

Öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için desteklerinin devam edeceğini belirten Polat, "Hedefleri olan bütün çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız." dedi.

Ara tatil sürecini ders çalışarak değerlendiren öğrencilere başarılar dileyen Polat, eğitim hayatları boyunca öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.