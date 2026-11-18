Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında bin 156 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bin 450 olan konut satışları 294 adet azalırken, iş yeri satışları da 130’dan 104’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında satılan bin 156 konutun 476’sı ilk el, 680’i ikinci el olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Ekim ayında ise bin 450 konut satışı yapılmış, bunların 581’i ilk el, 869’u ikinci el olarak gerçekleşmişti. Böylece konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre 294 adet azaldı.

2026 yılı Eylül ayında Erzurum’da bin 195 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 528’ini ilk el, 667’sini ikinci el konutlar oluşturdu. Ekim ayında bir önceki aya göre toplam konut satışları 39 adet azalırken, ilk el satışlarda 52 adet düşüş, ikinci el satışlarda ise 13 adet artış yaşandı.

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İş yeri satışlarında da düşüş

Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında 104 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 36’sı ilk el, 68’i ikinci el olarak kaydedildi. 2025 yılı Ekim ayında 130 olan iş yeri satışları, bir yılda 26 adet azaldı. Geçen yılın aynı ayında ilk el iş yeri satışları 35, ikinci el satışları ise 95 olarak gerçekleşmişti.

2026 yılı Eylül ayında ise Erzurum’da 159 iş yeri satışı yapıldı. Bunların 49’u ilk el, 110’u ikinci el olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında bir önceki aya göre iş yeri satışları 55 adet azalırken, ilk el satışlar 13, ikinci el satışlar ise 42 adet geriledi.