Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Ortak Gelecekte Biriz" Stratejik İletişim Kampanyası kapsamında düzenlenecek çalıştay serisinin ilki Erzurum’da gerçekleştirildi.

Kampanya, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla düzenlenen lansman programında İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından duyurulmuştu.

"Millî Birlik, Kardeşlik, Ortak Gelecek" temasıyla Erzurum’da gerçekleştirilen çalıştay, bölgenin siyaset, akademi, medya ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Programda, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda millî birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi, toplumsal güvenin pekiştirilmesi ve ortak geleceğin inşasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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Ortak gelecek için yerel katılım vurgusu

Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ferhat Tokyürek’in moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin gerçekleştirdi. Programda AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ve gazeteci Zafer Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Erzurum’daki akademi, sivil toplum ve yerel medya temsilcilerinin katılımcı olduğu iki ayrı tartışma oturumunda, yerel beklentilerin belirlenmesi ve toplumsal birlikteliği güçlendirecek somut önerilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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Millî birlik ve toplumsal güven gündemdeydi

Çalıştayda, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi, kamu düzeninin korunması, silah bırakmanın kalıcılığı ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı. Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri ile adalet beklentilerinin önemine dikkat çekilirken, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Ayrıca güvenlik ve huzur ortamının Erzurum’un turizm, ticaret, üretim ve istihdam potansiyeline sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Ortak gelecek vizyonu devam edecek

İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Ortak Gelecekte Biriz" stratejik iletişim kampanyası, Türkiye’de terörün ve şiddetin tamamen sona erdiği, huzur ve güven ortamının kalıcı hale geldiği, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendiği bir geleceğe yönelik ortak iradeyi ve vizyonu yansıtıyor.

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Kampanya kapsamında yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde farklı illerde düzenlenecek çalıştaylar ve çeşitli etkinliklerle yaygınlaştırılması, toplumun farklı kesimlerinin sürece katılımının güçlendirilmesi ve ortak gelecek vizyonunun Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.